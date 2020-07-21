شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 21-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستأنف سعر الذهب تداولاته الإيجابية ليبتعد عن دعم القناة اللحظية الصاعدة، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الصاعد بقية اليوم، والطريق مفتوح أمام تحقيق هدفنا الرئيسي التالي عند 1870.00، مع الإشارة إلى أن المتوسط المتحرك 50 يواصل دعم الموجة الصاعدة المقترحة، والتي يتطلب استمرارها الثبات فوق مستوى 1795.00.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1800.00 والمقاومة 1850.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد