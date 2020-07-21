شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 21-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحافظ زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار على ثباته فوق أرضية الدعم التي شكّلها عند مستوى 1.2635، ليبقى سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً وفعالاً خلال الجلسات القادمة، والذي يستهدف زيارة مستوى 1.2777 كمحطة رئيسية تالية، بينما يمثل الثبات فوق 1.2635 شرط مهم لاستمرار الارتفاع المقترح.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2600 والمقاومة 1.2777

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد