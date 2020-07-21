شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 21-07-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى زوج اليورو مقابل الدولار اختباراً جديداً لمستوى 1.1420 وحافظ على ثباته فوقه، ليبقى سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً وفعالاً لهذا اليوم، يدعمه المتوسط المتحرك 50 الذي يستمر بحمل السعر من الأسفل، مع التذكير بأن أهدافنا المنتظرة تتواجد عند 1.1500 ثم 1.1550، بينما يتطلب تحقيقها الثبات فوق 1.1420 والأهم فوق 1.1350.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1390 والمقاومة 1.1550
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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