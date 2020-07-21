بعد الصعود العالمي.. أسعار الذهب في مصر تصل لأعلى مستوى في التاريخ

كتب: ضياء السقا

حققت أسعار الذهب في الأسواق المصرية، الثلاثاء، أعلى مستوي في تاريخها، حيث سجل عيار 21 الأكثر تداولا، 808 جنيهات للجرام.

وتمسك الذهب بارتفاعه قرب ذروة تسع سنوات، إذ عادلت التوقعات بارتفاع التضخم بسبب زيادة التحفيز الارتفاع في الإقبال على المخاطرة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1818.23 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0510 بتوقيت جرينتش بعد أن بلغ أعلى مستوى منذ سبتمبر أيلول 2011 يوم الاثنين. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1821.10 دولار، بحسب وكالة رويترز

وتشهد أسعار الذهب المحلية أكبر حالة تذبذب سعري لها منذ عام ٢٠١٦.

ويعتبر الذهب استثمارا آمنا في أوقات الضبابية السياسية والاقتصادية، ويميل المعدن الأصفر للاستفادة من التحفيز الاقتصادي لأنه يعتبر إلى حد كبير أداة تحوط ضد التضخم وتراجع العملات.

وجاء متوسط أسعار الذهب الثلاثاء في الأسواق المصرية، كالتالي:

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عيار 18 بـ 692.55 جنيها للجرام

عيار 21 بـ 808 جنيهات للجرام

عيار 24 بـ 923.40 جنيها للجرام

سعر الجنيه الذهب 6464 جنيها

ملحوظة: الأسعار بدون إضافة المصنعية، وقد تختلف من محل لأخر.