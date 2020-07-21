شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أسعار الأسماك اليوم بسوق العبور.. والبلطي بـ19 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت بعض أصناف الأسماك اليوم الثلاثاء 21 - 7- 2020 انخفاضا لمعظم الأصناف وفقا للأسعار المعلنة بسوق العبور للجملة.

وانخفض سعر سمك البلطى "1" ليتراوح بين 19-21 جنيها مقابل 20-21 جنيها، واستقر سعر كيلو البلطى "2" ليتراوح بين 16-18 جنيها، واستقرسعر كيلو البلطى الأسوانى 17-37 جنيها، وسعر فيليه البلطى يترواح ما بين 30 – 90 جنيها.

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وسجل البورى 1 ليتراوح بين 42- 48 فيما سجل البورى 2، 25-35 جنيها، وتراوح سعر البربون بين 29 - 50 جنيها للكيلو وسجل الدنيس 90 جنيها، وسعر الكاليمارى والسبيط بين 110-170جنيها، فيما انخفضت الكابوريا لتسجل 30 – 110 مقابل 130جنيها، واستقرت أسعار الجمبرى بجميع أحجامه بين 85- 450 جنيها.

وانخفض سعر كيلو القشر بياض ليتراوح بين 70-75 مقابل 80-85 جنيها، وسعر البياض الأملس البلدى بين70-75 مقابل 80-85 جنيها، والبياض الأملس "خليجى " بين 20 – 30 جنيها، كما تراوح سعر سمك القرامين الشيلان بين 10 – 20 جنيها، واستقر سعر السمك الثعابين ليتراوح بين 50-220جنيها وسجلت أسعار المكرونة السويسى 50-65 جنيها، والمكرونة الخليجى بين 22 – 28 جنيها، والمكرونة المجمدة بين 19 – 25 جنيها، وموسى بين 50-66 جنيها للكيلو، وسجل سمك برانيس اسكندرانى 45 – 55 جنيها .

وسجل سعر "القرش" بين 20 – 30 جنيها، وسمك الحدادى 10 جنيهات وسمك المرجان بين 32 – 38 جنيهات، والمرجان المجمد بين 19 – 25 جنيها، 90 جنيها للدنيس، والمازليا 20 – 30 جنيها، وسمك الشعور 20 – 30 جنيها، والوقار بين 40 – 70 جنيها، وسمك القاروص بين 40 – 80 جنيها، والموزة بين 32 – 38 جنيها، 7 جنيهات للباغة، والسردين بين 27 – 33 جنيها .