شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات اليوم بسوق العبور.. الباذنجان بجنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة اليوم الثلاثاء 21-7-2020استقرارا فى أسعار الجملة.

وقال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة إنه مع اقتراب موسم عيد الأضحى المبارك الا أن جميع الأصناف بها زيادة في المعروض بسوق الجملة وايضا تتمتع باستقرار في السعر مع العلم أن الأسعار قد شهدت انخفاضا منذ بداية موسم الصيف وخاصة عقب شهر رمضان المبارك.

وأضاف النجيب في تصريح لليوم السابع أن الطماطم سجلت 1.5- 3.5 جنيها، والجزر 2-3 جنيهات وسجلت البطاطس 2.5-3.5 جنيها للكيلو، والباذنجان البلدى والرومي ليترواحا 1-2 جنيها للكيلو.

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وأشار النجيب إلي أن أسعار الفاصوليا بين 15 – 18جنيهات، وسعر البامية 12 جنيها، أسعار الخيار البلدى بين 1.5 – 3 حنيهات، بينما سجل الخيار الصوب أسعارا تتراوح بين 1.5 – 3.5 جنيها للكيلو، تراوح سعر الملوخية بين 2-3 جنيهات، كما يتراوح سعر الثوم بين 14-24 جنيها، وسعر الكوسة 1.5 - 2.5 جنيها.

وكانت وزارة النقل أكدت أن حركة تشغيل الموانئ المصرية شهدت خلال آخر 24 ساعة سفر 28 سفينة ووصول 37 بموانئ الإسكندرية ودمياط والبحر الأحمر وشرق وغرب بورسعيد فيما بلغ عدد السفن العاملة بهذه الموانئ 71 سفينة.

وشهدت حركة البضائع عبر الموانئ المصرية تصدير 152 ألف طن بضائع عامة بينها 58 ألف طن فواكه وخضروات وحاصلات زراعية إلى دول الخليج وأوربا واستيراد 213 ألف طن حديد وخشب وزيت طعام وذرة.