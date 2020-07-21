شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس إدارة شركة راكتا للورق يرفض الموازنة التقديرية 2020-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد مجلس إدارة الشركة العامة لصناعة الورق راكتا اجتماعا، لمناقشة الموازنة التقديرية للعام المالى 2020 - 2021 يأتى الاجتماع فى ظل قرار الجمعية العمومية بتاريخ 2 يونيو 2020 الذى ينص على تأجيل اعتماد الموازنة التقديرية عن العام المالى 2020- 2021 وذلك لحين إعادة دراسة التكاليف والمصروفات الأخرى غير المرتبطة بالنشاط .

وكشف بيان الشركة اليوم، أنه يأتى اجتماع مجلس الإدارة برئاسة الدكتور يسرى المهداوى، المنعقد فى 12 يوليو 2020 والذى تم فيه رفض مشروع الموازنة كما يأتى فى إطار زيارة أعضاء مجلس إدارة الشركة العامة لصناعة الورق راكتا ونقابة الشركة فى الشركة القابضة للصناعات الكيماوية والتفاوض معهم ومع مستشار وزير قطاع الأعمال العام حول الموازنة التقديرية.

وأشار بيان الشركة اليوم أنه قد تم إعداد مشروع الموازنة التقديرية بخسائر تبلغ 76.9 مليون جنيه على أساس أن إجمالى العمالة اللازمة لإدارة الشركة خلال فترة التوقف 232 عاملا تتقاضى العمالة اللازمة كافة مستحقاتها بينما تحصل العمالة الأخرى ‏75% من حافز الإنتاج ولا تحصل على بدل وجبة أو انتظام، مع اضافة بند منح ومناسبات .

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خلال الاجتماع طالب الأعضاء المنتخبين تأجيل اعتماد الموازنة لحين ظهور نتيجة المقابلة التى تمت بين أعضاء النقابة وزير قطاع الأعمال العام، فيما حذر الدكتور يسرى المهداوى، رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب أنه فى حالة رفض الموازنة المعروضة فلن تستطيع الشركة صرف اجور العاملين قبل وقت عيد الأضحى فى 30 يوليو 2020 محملا الرافضين للموازنة المسؤولية عن ذلك.

وأثناء انعقاد مجلس الإدارة تلقى الدكتور يسرى المهداوى اتصال من المحاسب عماد الدين مصطفى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية تفيد وتؤكد أحقية العاملين المصرح لهم لعدم الحضور للعمل بالشركة لحين البدء فى عملية تطوير بأحقية 50% من قيمة الوجبة .

وبعد التصويت بين الأعضاء تم رفض اعتماد الموازنة التقديرية للعام المالى 2020-2021 .

يشار أن العاملين بالشركة يطالبون بكامل مستحقاتهم لحين تطوير الشركة .