شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار مواد البناء اليوم الأسمنت يبدأ من 580 جنيها للطن تسليم مصنع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية أن جميع المواد تشهد استقرارا من حيث الأسعار اليوم الثلاثاء 21-7-2020 وتراجع وانخفاض في الطلب مع اقتراب موسم عيد الأضحى.

وقال أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية إن أسعار الحديد سجلت اليوم 9100 جنيها للطن تسليم أرض مصنع، وأن السعر للمستهلك عند 9400 - 9900 جنيها.

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وأضاف الزينى في تصريحات خاصة لليوم أن جميع المواد الخام شهدت استقرارا، حيث سجل الأسمنت اليوم 580 - 620 جنيها للطن تسليم مصنع، مشيرا إلي أن سعره للمستهلك يتراوح بين 630 - 670 جنيها للطن، وأن أسعار الجبس 550 - 650 جنيها للطن، واستقر سعر الرمل بين 60-100 جنيها.

كان سوق مواد البناء شهد انخفاضا فى أسعار الحديد والأسمنت مطلع الاسبوع الجارى، وذلك وفقا لما أعلنت شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، وقال أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية إن هناك انخفاض في الطلب على الحديد والأسمنت مع اقتراب عيد الأضحى، مشيرا إلي أن أسعار الحديد انخفضت في بعض المصانع لتسجل 9100 جنيه مقابل 9200 جنيه للطن تسليم ارض مصنع، مضيفا أن أقصي سعر للطن في المصنع يصل إلى 9600 جنيه، فيما يصل السعر للمستهلك عند 9400 - 9900 جنيه.

وأضاف الزينى في تصريحات خاصة لليوم السابع أن الأسمنت انخفض من 30-50 جنيها فى الطن وذلك بسبب زيادة المعروض وانخفاض الطلب.