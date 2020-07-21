شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الثروة الداجنة: أسعار الدواجن بـ22 جنيها من المزرعة والبلدى بـ28 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 21-7-2020 استقرارا بحسب شعبة الثروة الداجنة باللاتحاد العام للغرف التجارية حيث سجل سعر الكيلو 22 جنيها من المزرعة .

وأكد الدكتور عبد العزيز السيد رئيس الشعبة العامة للثروة الداجنة أن الدواجن البيضاء استقرت عند 22 جنيها للكيلو من المزرعة، وأن سعر المستهلك يتراوح بين 25-27 جنيها بحسب المنطقة ومصاريف النقل.

وأضاف السيد في تصريحات خاصة لليوم السابع أن أسعار البيض سجلت 26 جنيها من المزرعة ويترواح سعر الكرتونة للمستهلك بين 30-33 جنيها، فيما سجلت أسعار الدواجن المجمدة والمصنوعة محليا فيصل سعرها للمستهلك عند 35 جنيها الدجاجة وزن 1كجم صافي.

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وعن الدواجن البلدى فاشار السيد إلى أنها سجلت 28 جنيها من المزرعة ويصل سعرها إلى 30-32 جنيها للكيلو بالنسبة للمستهلك.

وكان الدكتور عبد العزيز السيد رئيس الشعبة العامة للثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية أكد أن مصر لديها مقومات عديدة تمكنها من تصدير الدواجن للدول المحيطة ومنها الخليج العربي وأفريقيا وبالأخص أن هذه الدول تعتمد على الاستيراد من البرازيل الأقل سعرا.

وأوضح السيد في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن أهم ما يميز الدواجن البرازيلي هو عامل السعر ولكن يعيبه عدة نقاط أهمها عنصر الوقت، حيث أن بعد المسافة الذى يحتاج إلى 35 يوما لنقل الشحنة يسبب أزمة لبعض الدول ولكن نحن في مصر نتميز بأن عامل الوقت أقل بكثير من البرازيل، العامل الثانى والأهم وهو الجودة التى يتمتع بها الإنتاج المصرى، حيث إن الدواجن المصرية أكثر جودة بكثير من الإنتاج البرازيلى.