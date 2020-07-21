شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تتوقع انخفاض إيرادات الطاقة 10 مليارات دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الطاقة الجزائري عبد المجيد عطار للإذاعة الرسمية إن الجزائر تتوقع هبوط إيرادات النفط والغاز إلى 23 مليار دولار في 2020 مقابل 33 مليار دولار في 2019.

وتابع أن الجزائر ستنشر قبل سبتمبر نصوص تطبيق قانون جديد للطاقة مضيفا أن المستثمرين الدوليين ينتظرونه لأخذ قرار بشأن العمل في الجزائر.

وكانت قد قالت الحكومة الجزائرية، إن التضخم السنوى فى الجزائر ارتفع إلى 1.9 بالمئة فى مايو من 1.8 بالمئة فى الأشهر الثلاثة السابقة بسبب زيادات فى أسعار بعض المواد الغذائية.

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وعلى أساس شهري، زاد مؤشر أسعار المستهلكين 1.0 بالمئة فى مايو ، وفقا للديوان الوطنى للاحصائيات.