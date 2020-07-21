شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة المعدنية: خطة لانتشال شركات النحاس وميتالكو والمواسير من الخسائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مسئول بالشركة القابضة للصناعات المعدنية، أن الشركة لديها خطة لانتشال عدد من الشركات الخاسرة من كبوتها وتحولها للربح الفترة المقبلة، ولا سيما فى ظل تعديلات قانون 203 لسنة 1991 الجديدة والتى على إثرها سيتم تصفية أو دمج أي شركة لا يمكن النهوض بها.

أضاف المصدر لـ"الخليج 365"، أن التركيز على 5 شركات خاسرة ستتحول اثنتان منهما للربحية لارتباطهما بمشروع قومى لتصنيع السيارات والأتوبيسات وهما شركتا النصر للسيارات والهندسية للسيارات.

أوضح أنه على رأس الشركات التى تسعى القابضة لتعويمها شركة النحاس المصرية، والتى بلغت خسائرها فى آخر ميزانية معتمدة لها نحو 135 مليون جنيه، وتحملت الشركة نحو 125 مليون جنيه مصروفات متنوعة، فيما بلغ إجمالى إيراداتها 646 مليون جنيه خلال العام المالى 20-18-2019.

وبحسب المصدر، فإن الشركة قادرة على النهوض شريطة ضخ استثمارات جديدة فيها الفترة المقبلة، وهو ما ستعمل عليه الشركة القابضة.

أشار إلى أن الشركة الثانية التى سيتم العمل على نهوضها، هى شركة النصر لصناعة المواسير والتى خسرت نحو 18 مليون جنيه؛ فيما بلغ صافى إيرادات الشركة نحو 156 مليون جنيه، موضحا أنه يتم العمل على تنشيط التسويق فى الشركة وترشيد استهلاك الطاقة للتحول إلى الربحية.

وأضاف أنه من الشركات التى سيتم تعويمها من خلال إنشاء مصنع جديد لها هى شركة المصرية للإنشاءات المعدنية "ميتالكو" التى خسرت 100 مليون جنيه، وبلغت إيراداتها فقط 99 مليون جنيه، أى أن إيرادات الشركة لم تغطى خسائرها العام المالى 2018-2019 ، لافتا أن الشركة ستكون من الشركات الواعدة بعد إنشاء مصنع جديد لها الفترة المقبلة مزود بأحدث الآلات .

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