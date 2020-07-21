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شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يوسع مكاسبه لأعلى مستوى فى 6 أسابيع قبيل محادثات تجارية والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الجنيه الإسترليني بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليوسع مكاسبه لليوم الثالث على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ، مسجلا أعلى مستوى فى ستة أسابيع ، مستفيدا من استمرار هبوط مستويات العملة الأمريكية ، بجانب آمال تحقيق تقدم فى المحادثات التجارية بين الحكومة البريطانية والاتحاد الأوروبي التي تنطلق فى وقت لاحق اليوم.
ارتفع الجنيه مقابل الدولار بأكثر من 0.4% إلى 1.2716$ الأعلى منذ 11 حزيران/يونيو الماضي ، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.2661 $،وسجل أدنى مستوى عند 1.2649$.
أنهي الجنيه تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة 0.75% مقابل الدولار ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، وبأكبر مكسب يومي منذ 22 حزيران/يونيو الماضي ، بفضل تحسن معنويات المستثمرين ، والتركيز على شراء العملات ذات المخاطر العالية.
وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الماضي ،فقد الجنيه الإسترليني نسبة 0.4% مقابل الدولار الأمريكي ، فى أول خسارة أسبوعية خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة ، بفعل بيانات ضعيفة عن نمو الاقتصاد البريطاني شهريا خلال أيار/مايو.
انخفض مؤشر الدولار يوم الثلاثاء بأكثر من 0.1% ، ليعمق خسائره لليوم الثالث على التوالي ، مسجلا أدنى مستوي فى أربعة أشهر عند 95.62 نقطة ، عاكسا استمرار هبوط مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.
يأتي هذا الهبوط بفعل ضعف عمليات شراء الدولار الأمريكي كأفضل استثمار بديل ، فى ظل المعنويات القوية التي تسيطر على المستثمرين ، خاصة عقب اتفاق زعماء أوروبا على صندوق الإنعاش الاقتصادي ، والأخبار الإيجابية عن اللقاحات المرشحة للوقاية من فيروس كورونا.
تبدأ فى وقت لاحق اليوم جولة جديدة من المحادثات التجارية بين الحكومة البريطانية والاتحاد الأوروبي ، من أجل التوصل لاتفاق تجارى قبيل انتهاء الفترة الانتقالية لبريكست فى 31 كانون الأول/ديسمبر القادم ، وعزز توصل أوروبا لاتفاق على حزمة إنقاذ اقتصادي بعد مفاوضات شاقة ،آمال حل الخلافات القائمة بين لندن وبروكسيل ،والتوصل لاتفاق نهائي يرضي الجميع.
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