شكرا لقرائتكم خبر عن 11 % انخفاض في أرباح «يو.بي.إس».. عكس توقعات الارتفاع والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجل بنك «يو.بي.إس»، السويسري، أكبر مجموعة في العالم لإدارة الثروات، انخفاضاً بنسبة 11% في صافي الربح في الربع الثاني من العام، إذ أخفق ارتفاع أنشطة التداولات في تعويض تراجع مدفوع بفيروس كورونا في الأنشطة المصرفية للأفراد والشركات.
وقال سيرجيو إرموتي الرئيس التنفيذي للبنك في بيان «في الوقت الذي نواصل فيه مواجهة بيئة زاخرة بالتحديات، فإننا نتكيف ونسرع وتيرة التغيير، وندعم عملاءنا وموظفينا، والاقتصادات التي نعمل فيها، بينما نظل نركز على أولوياتنا الاستراتيجية».
وانخفاض صافي الربح إلى 1.232 مليار دولار يفوق توقعات المحللين بأن يحقق البنك أرباحاً بقيمة 973 مليون دولار في المتوسط وفقاً لما ورد في ملخص جمعه البنك من 21 محللاً.
(رويترز)
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