شكرا لقرائتكم خبر عن «أرابتك» تغير خزانات لـ«أرامكو» بـ 200 مليون ريال والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365” أعلنت مجموعة أرابتك القابضة، عن فوز شركة الهدف للإنشاءات الهندسية - التابعة لها - بعقد مع أرامكو السعودية، لاستبدال 5 خزانات بمصفاة رأس تنورة في المنطقة الشرقية، بقيمة تقرب من 200 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان ببورصة دبي اليوم: إن نطاق عملها يشمل استبدال ثلاثة خزانات لتخزين النفتا، وخزانين لبقايا النفط المترسب.

وقال وائل فرسخ، الرئيس التنفيذي للمجموعة: يسرنا أن نواصل تعزيز أواصر علاقاتنا مع أرامكو السعودية. وفوزنا بهذا المشروع الهام يتماشى مع استراتيجيتنا، ويعزز حضورنا في قطاع النفط والغاز.

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