الحكومة تعلن الخميس المقبل إجازة رسمية.. و7 إجازات متبقية في 2020

كتب: ضياء السقا

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بأن يكون يوم الخميس المقبل 23 يوليو إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

يأتي ذلك بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو 1952، ولا تسري هذه الإجازة على جميع أعمال الامتحانات التي تستمر وفقًا للمواعيد المقررة.

الإجازات المتبقية في 2020

وفي سياق متصل، استعرضت صحيفة "الوطن" الإجازات الرسمية المتبقية للعام 2020، والتي تبلغ 7 أيام.

-الخميس 30 يوليو إجازة رسمية بمناسبة وقفة عيد الأضحى المبارك 2020.

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-إجازة عيد الأضحى المبارك 4 أيام، وهي الجمعة، السبت، الأحد، الاثنين، والتي توافق 31 يوليو، 1 و2 و3 أغسطس.

- الثلاثاء الموافق 6 أكتوبر بمناسبة ذكرى انتصارات حرب 1973 لتصبح الخميس 8 أكتوبر بدلا منها.

- كما تأتي ذكرى المولد النبوي الشريف في الشهر ذاته لتكون يوم الثلاثاء 29 أكتوبر، ليتم ترحيلها لنهاية الأسبوع وتكون يوم الخميس الموافق 31 أكتوبر.

وكان مجلس الوزراء قد أصدر قرارا بترحيل الإجازات إلى يوم الخميس التالي على المناسبة المقرر بشأنها الإجازة، واعتباره إجازة رسمية، بدلاً من الإجازات التي تقع في منتصف الأسبوع، مع استثناء إجازات أعياد الفطر والأضحى، وعيد الميلاد.