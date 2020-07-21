شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التخطيط تشارك فى الجلسة النقاشية للمجلس التجاري الكندي العربي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشارك الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ اليوم فى الجلسة النقاشية التى يعقدها المجلس التجاري الكندي العربي، عبر الفيديو كونفرنس حول العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين مصر وكندا، وذلك بحضور السيدة/ ماري نج، وزيرة التجارة الكندرية، وسفير مصر فى كندا.

يتبع ذلك جلسة لتلقى أسئلة حضور الندوة، والتى تأتى تحت عنوان "ممارسة الأعمال التجارية فى مصر في عصر كورونا ... قصة صمود وتعافى وفرص".

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وستناقش د. هالة السعيد خلال مشاركتها؛ طرق الحكومة المصرية لمواجهة الآثار الاجتماعية والاقتصادية للوباء، والإجراءات التى اتخذتها الدولة المصرية لاستعادة الاستقرار الاقتصادي للبلاد، والحوافز والفرص المتاحة للاستثمارات الأجنبية في مصر.

يشارك فى الجلسة النقاشية المنظمة من قبل المجلس التجارى الكندي العربي؛ والتى تلقى اهتمامًا كبيرًا من الشركات ذات المصالح التجارية والاستثمارية الدولية القائمة والمحتملة في مصر وكندا؛ عددًا من ممثلى الجهات الحكومية رفيعة المستوى، وجهات الاتصال التجارية.