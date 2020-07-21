شكرا لقرائتكم خبر عن صعود أسهم اليابان وتجارب لقاح كورونا تعزز التفاؤل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت الأسهم اليابانية اليوم الثلاثاء، وسط مؤشرات على إحراز تقدم في تطوير لقاح لكوفيد-19 ما عزز ثقة المستثمرين بشأن تعافي الاقتصاد العالمي. وأغلق المؤشر نيكي مرتفعا 0.73 بالمئة إلى 22884.22 نقطة وقادج التقدم قطاعا الرعاية الصحية والتكنولوجيا. وارتفع 72 سهما على المؤشر نيكي في حين تراجع 148 سهما. Advertisements وكان أكبر الرابحين من حيث النسبة المئوية سهم دايتشي سانكيو للعقاقير وزاد 5.63 بالمئة يليه سهم زد إنترنت بنسية 5.39 بالمئة وسومكو كورب بنسبة 4.24 بالمئة. وكان أكبر الخاسرين على المؤشر بالنسبة المئوية شركة تايهيو سمنت بنسبة 4.01 بالمئة تلتها نيبون ستيل بنسبة 3.33 بالمئة وإيسوزو موتور بنسبة 3.13 بالمئة. وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.36 بالمئة إلى 1582.74 نقطة.

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