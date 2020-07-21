النفط يكسب وآمال التوصل للقاح تتقدم على زيادة الإصابات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء بفضل أنباء إيجابية عن تجارب على لقاح لفيروس كورونا، لكنها ظلت داخل نطاق تداول ضيق سجلته في الأسابيع الثلاثة الفائتة وسط مخاوف من أن تؤدي إجراءات عزل عام جديدة لخروج تعافي الطلب عن مساره.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 21 سنتا أي حوالي 0.5 بالمئة إلى 43.49 دولار للبرميل، بينما كسب خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 11 سنتا إلى 40.62 دولار.
وتحركت أسعار إغلاق الخامين في نطاق دولارين منذ بداية الشهر الجاري.
وتلقت الأسعار الدعم من تطورات مشجعة بشأن لقاح مع مسارعة منتجي العقاقير والمؤسسات الطبية لإيجاد سبيل لمواجهة أسوأ أزمة صحية تواجه العالم في قرن.
وحذر محللون من الطبيعة الهشة لسوق النفط ما يثير مخاوف بأن الطلب القوي من الصين قد يجف في الأشهر المقبلة.
وقالت يوراشيا جروب في مذكرة "رغم الهدوء، ستظل أسواق النفط تعاني من درجة ما من الضغط، في حين تشتري الصين خاما يزيد كثيرا عما يمكن لمصافيها أن تعالجه".
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