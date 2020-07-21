شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الدولار لليوم الثالث على التوالى.. ويسجل 15.92 جنيه بالبنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد سعر الدولار الأمريكى اليوم الثلاثاء 21-7-2020، أمام الجنيه المصرى، استقرارا ملحوظا لليوم الثالث علي التوالى، حيث ثبت سعره فى البنك المركزى المصرى عند 15.91 جنيه للشراء، و16.01 جنيه للبيع، وفى البنك الأهلى المصرى عند 15.92 جنيه للشراء، و16.02 جنيه للبيع، وأيضا 15.92جنيه للشراء، و16.02 جنيه للبيع فى بنك مصر.

ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:





سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى15.92 جنيه للشراء مقابل 15.91 جنيه بارتفاع قدرة قرش واحد.

16.02 جنيه للبيع مقابل 16.01 جنيه بارتفاع قدرة قرش واحد.





سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى15.92 جنيه للشراء.

16.02 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر15.92 جنيه للشراء. سعر الدولار فى بنك مصر15.92 جنيه للشراء.

16.02 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك القاهرة15.92 جنيه للشراء.

16.02 جنيه للبيع.

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سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى15.92 جنيه للشراء.

16.02 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib15.92 جنيه للشراء. سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib15.92 جنيه للشراء.

16.02 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك الإسكندرية15.92 جنيه للشراء.

16.02 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك عودة15.92 جنيه للشراء. سعر الدولار فى بنك عودة15.92 جنيه للشراء.

16.02 جنيه للبيع.

نفى البنك المركزى ما تردد من أنباء بشأن وقف تداول العملات الورقية، بالتزامن مع بدء إصدار العملات البلاستيكية، مُؤكداً أنه لا صحة لوقف تداول العملات الورقية بالتزامن مع بدء إصدار العملات البلاستيكية.

وأوضح تقرير رصد الشائعات للحكومة، أن إصدار العملات البلاستيكية فئة الـ 10 جنيهات، لن يلغي نظيرتها الورقية المتداولة حالياً، مشدداً على أن الفئة القديمة سيظل لها قوة الإبراء حتى في وجود الفئة الجديدة، ويحق للمواطنين استخدامها بشكل عادي.

وسيتم البدء فى طرح العملة المصنوعة من البلاستيك، فئة الـ10 جنيهات فقط، مع تشغيل المطبعة الجديدة للبنك المركزي، المنشأة في العاصمة الإدارية الجديدة، على أن يتم طرح باقي فئات العملة الجديدة تباعاً، وتختلف تلك العملة البلاستيكية عن الورقية في نوعية الورق فقط، حيث ستكون المادة الخام لصناعة العملة الجديدة فئة الـ 10 جنيهات من مادة البوليمر.