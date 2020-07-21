شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب فى أعلى سعر .. وعيار 21 يسجل 808 جنيهات للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت أسعار الذهب اليوم في مصر ما قيمته 808 جنيها للجرام لعيار 21وهو الأكثر مبيعا في مصر، وهو أعلي سعر سجله الذهب في تاريخه، وذلك علي خلفية ارتفاع كبير بالأسعار مساء أمس، وحتي هذه اللحظة تشير التوقعات إلي ارتفاع آخر في أسعار الذهب خلال الساعات القادمة، ليظل الذهب في أعلي نقطة سعرية له.





أسعار الذهب اليوم:

عيار 18 : 692.55 جنيه.

عيار 21 : 808 جنيهات.

عيار 24 : 923.40 جنيه.

الجنيه الذهب : 6464 جنيها.

السعر العالمي : 1815 دولارا.

وتمسك الذهب بارتفاعه قرب ذروة تسع سنوات يوم الثلاثاء إذ عادلت التوقعات بارتفاع التضخم بسبب زيادة التحفيز الارتفاع في الإقبال على المخاطرة، فيما اخترقت الفضة مستوى 20 دولارا للمرة الأولى منذ سبتمبر 2016.

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وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1818.23 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0510 بتوقيت جرينتش بعد أن بلغ أعلى مستوى منذ سبتمبر أيلول 2011 يوم الاثنين. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1821.10 دولار. بحسب وكالة رويترز

وقال ستيفن إينس رئيس استراتيجيات السوق لدى أكسي كورب للخدمات المالية ”التحفيز هو ما يقود سوق الذهب وسنحصل على المزيد منه. إنه عامل الجاذبية الذي يقود المعنويات للارتفاع حاليا“.

ويميل الذهب للاستفادة من التحفيز واسع النطاق إذ يُعتبر المعدن الأصفر بوجه عام تحوطا في مواجهة ارتفاع الأسعار وانخفاض العملات. لكن المحللين منقسمون بشأن توقعات التضخم.

وتوصل قادة الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق بشأن خطة تحفيز ضخمة لاقتصاداتهم التي نال منها فيروس كورونا بعد قمة صعبة امتدت خلال الليل وإلى يومها الخامس.

وفي الولايات المتحدة أيضا، أعلن النواب الجمهوريون في الكونجرس عن خطط لطلب مساعدات اقتصادية بقيمة تريليون دولار إضافية.وبجانب التحفيز، فإن تنامي الآمال في لقاحات لكوفيد-19 يعزز الأصول عالية المخاطر مما يحد من تقدم الذهب.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، قفزت الفضة 1.6 بالمئة إلى 20.22 دولار وهو أعلى مستوياتها منذ أغسطس آب 2016.

وتراجع البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 2049.26 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاتين 0.1 بالمئة إلى 844.25 دولار.