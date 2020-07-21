شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم أوروبا تبلغ ذروة مارس بفضل تفاؤل بشأن اتفاق أوروبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بلغت الأسهم الأوروبية، اليوم الثلاثاء، أعلى مستوى منذ أوائل مارس، بعدما اتفق قادة الاتحاد الأوروبى على حزمة تحفيز قياسية لتنشيط اقتصادات الدول الأعضاء التى عانت من ركود بسبب فيروس كورونا.

وصعد المؤشر ستوكس لأسهم منطقة اليورو 1.1 بالمئة بحلول الساعة 0712 بتوقيت جرينتش ليبلغ أعلى مستوى منذ الخامس من مارس .

وكسب المؤشر ستوكس 600 الأوروبى الأوسع نطاقا 0.9 بالمئة، وهو أيضا أعلى مستوى منذ الخامس من مارس وسط تفاؤل متزايد بشأن علاج فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 بعد بيانات مبكرة واعدة عن تجارب لثلاثة لقاحات محتملة.

Advertisements

وتوصل قادة الاتحاد الأوروبى، لاتفاق تاريخى فى الساعات المبكرة من صباح اليوم بعد قمة استمرت نحو خمسة أيام.

واتفق الزعماء على تأسيس صندوق للتعافى حجمه 750 مليار يورو يقدم منحا لا ترد بقيمة 390 مليار يورو انخفاضا من 500 مليار يورو كما كان مقترحا فى الأساس والباقى قروض تسدد.

وصعد المؤشر داكس الألمانى لأعلى مستوى منذ 24 فبرايربفضل سهمى ساب وسيمنس.