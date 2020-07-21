شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات بضغوط هبوط 5 قطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.19% خاسراً 9.710 نقطة ليصل إلى مستوى 4980.81 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.16% خاسراً 8.730 نقطة ليصل إلى مستوى 5422.15 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.29% خاسراً 11.950 نقطة ليصل إلى مستوى 4109.84 نقطة، وتراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.40% خاسراً 16.410 نقطة ليصل إلى مستوى 4094.83 نقطة.

وبلغ حجم التداول بمستهل التعاملات نحو 58.5 مليون سهم بقيمة 14.3 مليون دينار كويتي عبر 2702 صفقة، وهبطت 5 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع العقار بنسبة 1.46%، أعقبه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.72%، تلاه قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.47%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.14%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.04%، فيما ارتفع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.48%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.25%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.14%، ثم قطاعي النفط والغاز والمواد الأساسية بنسبة 0.07%.

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وجاء سهم شركة المجموعة التعليمية القابضة على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 5.92%، يليه سهم شركة وربة للتأمين بنسبة 5.87%، ثم سهم شركة بيت الاستثمار الخليجي بنسبة 5.26%، فيما تصدر سهم شركة مشاعر القابضة القائمة الحمراء بانخفاض قدره 9.67% ثم سهم شركة التمدين الاستثمارية بنسبة 9.55%، ثم سهم شركة رمال الكويت العقارية بنسبة 9.03%.