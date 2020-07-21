ارتفاع متوقع لدين دول مجلس التعاون الخليجي إلى 100 مليار دولار

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – وكالات قالت وكالة “ستاندرد آند بورز” إن دين حكومات دول مجلس التعاون الخليجي سيرتفع برقم قياسي يبلغ حوالي 100 مليار دولار هذا العام.

وتوقعت وكالة “ستاندرد آند بورز”، أن ارتفاع دين حكومات دول المجلس يأتي في ظل تنامي متطلبات التمويل بسبب أزمة كورونا وانخفاض أسعار النفط. وتقدر الوكالة أن الحكومات المركزية لدول مجلس التعاون ستسجل عجزا مجمعا بنحو 180 مليار دولار هذا العام. وقالت، في بيان الاثنين: “استنادا لافتراضاتنا الخاصة بالاقتصاد الكلي، نتوقع أن تشهد ميزانيات حكومات مجلس التعاون تدهورا حتى العام 2023”.

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