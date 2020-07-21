انخفاض صافى ربح يو.بي.إس 11% فى الربع الثانى من العام

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجل يو.بي.إس، أكبر مجموعة فى العالم لإدارة الثروات، انخفاضا بنسبة 11 بالمئة في صافي الربح في الربع الثاني من العام إذ أخفق ارتفاع أنشطة التداولات في تعويض تراجع مدفوع بفيروس كورونا في الأنشطة المصرفية للأفراد والشركات.

وقال سيرجيو إرموتي الرئيس التنفيذي للبنك في بيان "في الوقت الذي نواصل فيه مواجهة بيئة زاخرة بالتحديات، فإننا نتكيف ونسرع وتيرة التغيير، وندعم عملائنا وموظفينا، والاقتصادات التي نعمل فيها، بينما نظل نركز على أولوياتنا الاستراتيجية".

وانخفاض صافي الربح إلى 1.232 مليار دولار يفوق توقعات المحللين بأن يحقق البنك أرباحا بقيمة 973 مليون دولار في المتوسط وفقا لما ورد في ملخص جمعه البنك من 21 محللا.