شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الدولار الأمريكي للجلسة الثانية على التوالي أمام نظيره الين الياباني مع التفاؤل حيال لقاح لكورونا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الثلاثاء عن الاقتصاد الياباني ووسط شح البيانات الاقتصادية في مطلع هذا الأسبوع من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم وفي ظل التفاؤل حيال النتائج إيجابية حول لقاح لفيروس كورونا وفي أعقاب توصل قادة الاتحاد الأوروبي لاتفاق حيال صندوق التعافي من الفيروسات.

في تمام الساعة 05:54 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.07% إلى مستويات 107.35 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 107.27 بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 107.36، بينما حقق الأدنى له عند 107.13.

هذا وتابعنا عن الاقتصاد الياباني ثاني أكبر اقتصاديات آسيا وثالث أكبر اقتصاد في العالم الكشف عن بيانات التضخم مع صدور القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين الوطني والتي أظهرت استقرار النمو عند نسبة 0.1% دون تغير يذكر عن القراءة السنوية السابقة لشهر أيار/مايو الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت للثبات عند مستويات الصفر.

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وفي نفس السياق، فقد أوضحت القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين المستثنى منها الطعام الطازج الثبات عند مستويات الصفر مقابل انكماش 0.2% في القراءة السنوية السابقة لشهر أيار/مايو، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتقلص الانكماش إلى 0.1% بينما أظهرت القراءة السنوية المستثنى منها الطاقة والطعام الطازج والطاقة استقرار النمو عند 0.4%، بخلاف التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو إلى 0.3%.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا في مطلع هذا الأسبوع توالي الأنباء عن كون التوصل إلى لقاح لفيروس كورونا بات قاب قوسين أو أدنى وبالأخص عقب الإعلان المشترك لشركة فايزر وشركة بيو-أن-تيك عن نتائج إيجابية مبكرة حول لقاءح كورونا المشترك بالتزامن مع أظهر لقاح أخر من قبل جامعة أكسفورد وشركة أسترازينيكا استجابة مناعية إيجابية في تجربة مبكرة، ما حفز شهية المخاطرة لدى المستثمرين مع تنامي الآمال بأن الأسوء قد ولى.

ويذكر أن منظمة الصحة العالمية أشادت أمس الاثنين بالنتائج الإيجابية للقاح جامعة أكسفورد وشركة أسترازينيكا وأعربت عن كونه لقاح جيد ونتائجه إيجابية مع تحذيرها من كون الأمر يحتاج إلى المزيد من الوقت والتجارب لحين ثبوت فعليته وأمان استخدامه، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن المنظمة فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لقرابة 14.35 مليون ولقي 603,691 شخص مصرعهم في 216 دولة.

وفي سياق أخر، تابعنا منذ قليل توصل قادة الاتحاد الأوروبي عقب أربعة أيام من المفاوضات العنيفة لاتفاق على حزمة تحفيز ستشهدها منطقة اليورو مع موافقة الدول الأعضاء الـ27 بالإجماع على إصدار سندات ديون مشتركة بقيمة 750 مليار يورو (860$ مليار) لمساعدة الدول الأعضاء داخل الاتحاد في الحد من التراجع الاقتصادي حيث سيقدم صندوق الطوارئ مناح بقيمة 390 مليار يورو وقروض منخفضة الفائدة بقيمة 360 مليار يورو.