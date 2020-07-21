شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الفضة للأعلى لها في أربعة أعوام متغاضية عن ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي من الأدنى له في أربعة أشهر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الفضة خلال الجلسة الآسيوية لنشهد الأعلى لها منذ الخامس من تموز/يوليو 2016، حينما اختبرت الأعلى لها منذ 18 من تموز/يوليو 2014 متغاضية عن ارتداد مؤشر الدولار من الأدنى له منذ العاشر من آذار/مارس وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب توصل قادة الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق حيال صندوق التعافي من الفيروسات بقيمة 750 مليار يورو اليوم الثلاثاء ووسط شح البيانات الاقتصادية في مطلع هذا الأسبوع من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم ومع التفاؤل حيال النتائج إيجابية حول لقاح لفيروس كورونا.

في تمام الساعة 05:21 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم أيلول/سبتمبر المقبل 1.87% لتتداول حالياً عند 20.72$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 20.34$ للأونصة، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 20.19$ للأوتصة، بينما ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.13% إلى 95.87 مقارنة بالافتتاحية عند 95.74.

هذا وقد تابعنا توصل قادة الاتحاد الأوروبي عقب أربعة أيام من المفاوضات العنيفة لاتفاق على حزمة تحفيز تاريخية ستشهدها منطقة اليورو مع موافقة الدول الأعضاء الـ27 بالإجماع على إصدار سندات ديون مشتركة بقيمة 750 مليار يورو (860$ مليار) لمساعدة الدول الأعضاء داخل الاتحاد في الحد من التراجع الاقتصادي حيث سيقدم صندوق الطوارئ مناح بقيمة 390 مليار يورو وقروض منخفضة الفائدة بقيمة 360 مليار يورو.

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ونود الإشارة، لكون اتفاق قادة الاتحاد خلال فعليات القمة الاقتصادية للاتحاد الأوروبي في بروكسل للمرة الأولى منذ تفشي فيروس كورونا والتي تناولت مناقشة موازنة الاتحاد الأوروبي طويلة الأجل وسبل التعافي من التداعيات السلبية لتفشي فيروس كورونا، تمثل انتصار للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي أيمانويل ماكرون اللذان صاغا مخطط مبكراً للاقتراح في أيار/مايو الماضي.

وفي نفس السياق، فقد صرح مسئول إيطالي رفيع أن إيطاليا ثالث أكبر اقتصاديات منطقة اليورو والمركز الأوروبي الأصلي للوباء، ستكون على الأرجح أكبر المستفيدين من الخطة وأنه من المتوقع أن تحصل على منح من صندوق الطوارئ الأوروبي بقيمة 82 مليار يورو وقروض منخفضة الفائدة بقيمة 127 مليار يورو، وذلك وفقاً للتقديرات الأولية كما أفادت وكالة بلومبيرج الإخبارية.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا في مطلع هذا الأسبوع توالي الأنباء عن كون التوصل إلى لقاح لفيروس كورونا بات قاب قوسين أو أدنى وبالأخص عقب الإعلان المشترك لشركة فايزر وشركة بيو-أن-تيك عن نتائج إيجابية مبكرة حول لقاءح كورونا المشترك بالتزامن مع أظهر لقاح أخر من قبل جامعة أكسفورد وشركة أسترازينيكا استجابة مناعية إيجابية في تجربة مبكرة.

ويذكر أن منظمة الصحة العالمية أشادت أمس الاثنين بالنتائج الإيجابية للقاح جامعة أكسفورد وشركة أسترازينيكا وأعربت عن كونه لقاح جيد ونتائجه إيجابية مع تحذيرها من كون الأمر يحتاج إلى المزيد من الوقت والتجارب لحين ثبوت فعليته وأمان استخدامه، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن المنظمة فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لقرابة 14.35 مليون ولقي 603,691 شخص مصرعهم في 216 دولة.