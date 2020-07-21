شكرا لقرائتكم خبر عن ارتداد اليورو من الأعلى له في أربعة أشهر أمام الدولار عقب توصل قادة الاتحاد الأوروبي لاتفاق حول صندوق التعافي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها من الأعلى لها منذ التاسع من آذار/مارس، حينما اختبرت أواخر كانون الثاني/يناير 2019 أمام الدولار الأمريكي عقب توصل قادة الاتحاد الأوروبي لاتفاق حيال صندوق التعافي من الفيروسات ووسط شح البيانات الاقتصادية في اليوم الثلاثاء من قبل اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 05:04 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.16% إلى مستويات 1.1430، مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.1448 بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1423، بينما حقق الأعلى له في أربعة أشهر عند 1.1470.

Advertisements

هذا وقد تابعنا توصل قادة الاتحاد الأوروبي عقب أربعة أيام من المفاوضات العنيفة لاتفاق على حزمة تحفيز تاريخية ستشهدها منطقة اليورو مع موافقة الدول الأعضاء الـ27 بالإجماع على إصدار سندات ديون مشتركة بقيمة 750 مليار يورو (860$ مليار) لمساعدة الدول الأعضاء داخل الاتحاد في الحد من التراجع الاقتصادي حيث سيقدم صندوق الطوارئ مناح بقيمة 390 مليار يورو وقروض منخفضة الفائدة بقيمة 360 مليار يورو.

ونود الإشارة، لكون اتفاق قادة الاتحاد خلال فعليات القمة الاقتصادية للاتحاد الأوروبي في بروكسل للمرة الأولى منذ تفشي فيروس كورونا والتي تناولت مناقشة موازنة الاتحاد الأوروبي طويلة الأجل وسبل التعافي من التداعيات السلبية لتفشي فيروس كورونا، تمثل انتصار للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي أيمانويل ماكرون اللذان صاغا مخطط مبكراً للاقتراح في أيار/مايو الماضي.

وفي نفس السياق، فقد صرح مسئول إيطالي رفيع أن إيطاليا ثالث أكبر اقتصاديات منطقة اليورو والمركز الأوروبي الأصلي للوباء، ستكون على الأرجح أكبر المستفيدين من الخطة وأنه من المتوقع أن تحصل على منح من صندوق الطوارئ الأوروبي بقيمة 82 مليار يورو وقروض منخفضة الفائدة بقيمة 127 مليار يورو، وذلك وفقاً للتقديرات الأولية كما أفادت وكالة بلومبيرج الإخبارية.