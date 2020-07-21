شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي لأسعار البلاتينيوم لأول مرة في ثلاثة جلسات مع ارتداد مؤشر الدولار من الأعلى له في أربعة أشهر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت أسعار البلاتينيوم في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية وسط ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي من الأدنى له منذ العاشر من آذار/مارس وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب توصل قادة الاتحاد الأوروبي لاتفاق حيال صندوق التعافي من الفيروسات اليوم الثلاثاء ووسط شح البيانات الاقتصادية في مطلع هذا الأسبوع من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم ومع التفاؤل حيال النتائج إيجابية حول لقاح لفيروس كورونا.

في تمام الساعة 04:49 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت أسعار البلاتينيوم 0.49% لتتداول حالياً عند 845.53$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 849.71$ للأونصة، وذلك مع ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي 0.12% إلى 95.86 مقارنة بالافتتاحية عند 95.74.

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هذا وقد تابعنا توصل قادة الاتحاد الأوروبي عقب أربعة أيام من المفاوضات العنيفة لاتفاق على حزمة تحفيز تاريخية ستشهدها منطقة اليورو مع موافقة الدول الأعضاء الـ27 بالإجماع على إصدار سندات ديون مشتركة بقيمة 750 مليار يورو (860$ مليار) لمساعدة الدول الأعضاء داخل الاتحاد في الحد من التراجع الاقتصادي حيث سيقدم صندوق الطوارئ مناح بقيمة 390 مليار يورو وقروض منخفضة الفائدة بقيمة 360 مليار يورو.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا في مطلع هذا الأسبوع توالي الأنباء عن كون التوصل إلى لقاح لفيروس كورونا بات قاب قوسين أو أدنى وبالأخص عقب الإعلان المشترك لشركة فايزر وشركة بيو-أن-تيك عن نتائج إيجابية مبكرة حول لقاءح كورونا المشترك بالتزامن مع أظهر لقاح أخر من قبل جامعة أكسفورد وشركة أسترازينيكا استجابة مناعية إيجابية في تجربة مبكرة.

ويذكر أن منظمة الصحة العالمية أشادت أمس الاثنين بالنتائج الإيجابية للقاح جامعة أكسفورد وشركة أسترازينيكا وأعربت عن كونه لقاح جيد ونتائجه إيجابية مع تحذيرها من كون الأمر يحتاج إلى المزيد من الوقت والتجارب لحين ثبوت فعليته وأمان استخدامه، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن المنظمة فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لقرابة 14.35 مليون ولقي 603,691 شخص مصرعهم في 216 دولة.