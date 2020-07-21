شكرا لقرائتكم خبر عن سعر القهوة يبني مسار سلبي جديد– تحليل – 21-7-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكد سعر القهوة تأثره بسيطرة الميل الهابط بتشكليه مؤخرا لقناة هابطة جديدة ليتأثر بثبات المقاومة المستقرة عند 102.45 وليبدأ بتشكيل تداولات سلبية بهبوطه نحو 98.70, ثبات المتوسط المتحرك 55 فوق المقاومة الحالية يؤكد احتجاز السعر ضمن النطاق السلبي وليدعونا ذلك لترجيح المزيد من المحاولات الهابطة لحين تسجيله لمستوى 95.80 و 92.30 على التوالي.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 102.00 و 95.80

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط