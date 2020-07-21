اليورو مقابل الين يزحف بإيجابية- تحليل - 21-7-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استمر سعر الزوج بتشكيل زحف إيجابي واضح لنلاحظ تسجيله بتداولات يوم أمس لمستوى 122.96 ليحافظ بذلك على تمركزه ضمن محاور القناة الرئيسية الصاعدة, محاولة تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم الإيجابي باستقراره فوق مستوى 50 يدعونا لترجيح المزيد من المحاولات الصاعدة والتي قد تستهدف بدورها مستوى 123.75 و 125.10 على التوالي.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 122.25 و 123.75
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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