شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يتجاوز الحاجز الأولي-تحليل - 21-7-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استغل سعر الزوج ثباته المتكرر فوق دعم القناة الصاعدة والمتمركز قرب 133.90 بتشكيله لموجه صاعدة جديدة متجاوزا بذلك الحاجز الأولي المستقر عند 135.20, ما سبق يؤكد استسلام السعر لسيطرة الميل الصاعد وليزيد ذلك من فرص انجذابه قريبا نحو 136.65 ليضغط بذلك على مستوى تصحيح 50% فيبوناتشي كما هو واضح بالرسم المرفق.

نشير إلى أن نجاح السعر بتجاوز مستوى 136.65 فإن ذلك سيمكنه من تسجيل المزيد من الأهداف الإيجابية خلال الفترة القريبة والمتوسطة لنتوقع انجذابه بذلك نحو 137.50 وصولا للقمة المحققة مؤخرا والمستقرة عند 139.60.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 135.00 و 136.65

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد