شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يستمر بتأجيل المحاولات الصاعدة– تحليل - 21-7-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا جديد لدى سعر البلاتين حتى تداولات هذه اللحظة باستقراره المتكرر دون الحاجز المستقر عند 865.00 ليؤكد بذلك تأجيله للهجوم الصاعد وليزيد من فرص تشكيله لتداولات تصحيحية هابطة خلال الفترة القريبة والمتوسطة. لذلك, سنبقى على توقعنا السلبي المؤقت والذي يستهدف بدوره مستوى 810.00 وصولا للدعم المحوري الممتد حاليا نحو 760.00. Advertisements نطاق التداول المتوقع ما بين 865.00 و 810.00 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بثبات الحاجز

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