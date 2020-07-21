شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يتحرك ببطء– تحليل -21-7-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتحرك سعر النحاس منذ تداولات يوم أمس بنطاق ضيق رغم استقراره ضمن المسار الصاعد محاولا بذلك تجميع عزم إيجابي جديد ليستقر بذلك قرب 2.9000, نذكر بأن ثبات الدعم الممتد نحو 2.8000 يعزز المسار الصاعد لنبقى بانتظار تشكيله لاندفاع صاعد جديد ليتجاوز بذلك الحاجز المستقر عند 3.000 ومن ثم ليحاول الوصول نحو المحطة الإيجابية التالية المتمركزة عند 3.1180.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.8500 و 3.000
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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