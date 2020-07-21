شكرا لقرائتكم خبر عن الراجحي ريت: المستأجر الرئيسي لعقارين بالخبر والرياض يسحب طلب إنهاء العقد والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت شركة الراجحي المالية، بصفتها مدير "صندوق الراجحي ريت"، عن سحب المستأجر الرئيسي شركة "رواج العقارية" مطالبته بإنهاء عقد إيجار كل من عقار بلو تاور الذي يقع في مدينة الخبر وعقار مستودعات اللؤلؤة بالرياض.

وأوضحت الشركة، في بيان لـ"تداول"، أن المستأجر الرئيسي للعقارات وافق على اتباع أحكام اتفاقية الإيجار الموقعة بين الطرفين، والتي تتضمن عملية مراجعة قيمة الإيجار.

وأشار إلى أنها ستتبع الإجراءات الواجبة وفقاً لأحكام اتفاقية الإيجار، مبينة أنها ستقوم بمتابعة المستجدات بهذا الشأن، على أن يتم الإعلان عن أي تطور جوهري في حينه.