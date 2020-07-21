شكرا لقرائتكم خبر عن هدف السعودي يودع 2.7 مليون دولار بحسابات السعوديين المشاركين بمبادرة توصيل الطلبات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أودع صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" بالسعودية، أكثر من 2.7 مليون ريال ، في الحسابات البنكية للسعوديين المستفدين من مبادرة دعم العاملين في خدمة توصيل الطلبات عبر التطبيقات الذكية وذلك تعزيزاً للجهود الحكومية والإجراءات الاحترازية للوقاية من جائحة كورونا وتداعياتها الاقتصادية.

وكشف الصندوق في بيان على موقعه الإلكتروني، أن عدد المستفيدين من تلك الحزمة التي تبلغ قيمتها 2.77 مليون ريال، نحو 7.04 ألف مستفيد نفذوا نحو 300 ألف طلب توصيل.

وأشار الصندوق وفقا للبيان، إلى أن إجمالي الدعم بنهاية مدة البرنامج المشار إليه تبلغ 4.44 مليون ريال.

وأكد نائب المدير العام لصندوق تنمية الموارد البشرية لدعم التوظيف "هدف" أحمد المجيش في تصريحات صدرت مؤخرا، أن دعم الصندوق يشمل جميع العاملين المطبق عليهم نظام العمل والعمال، ومن تنطبق عليهم شروط الصندوق.

Advertisements

وأوضح أن وجود دعم "ساند" لا يمنع دعم الصندوق، مبينا أن الدعم لن ينتهي في العاشر من الشهر الجاري، بل سيستمر، لكن ما سينتهي هو الدفع للأثر الرجعي.

وأودع صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" بالسعودية، في مايو الماضي أكثر من 436 مليون ريال ، في الحسابات البنكية لأكثر من 274 ألف مستفيد ومستفيدة من المسجلين في برنامج إعانة البحث عن عمل وإعانة صعوبة الحصول على عمل، وذلك عن شهر أبريل 2020.

يشار إلى أن صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" بالسعودية، أتاح في نهاية الشهر الماضي تسجيل منشآت القطاع الخاص لموظفيها السعوديين والسعوديات الذين تبدأ أجورهم من 3200 ريال.

وتأتي مبادرة دعم التوظيف ضمن مبادرات الدعم الحكومية لتمكين المنشآت وضمان استقرارها وتنمية أعمالها، في ظل الوضع الاقتصادي الاستثنائي الراهن، وتأثير تداعيات فيروس كورونا."COVID-19".

ومؤخرا، أجرى صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" في السعودية تعديلًا على شرط العمر في برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات، ليشمل الفئة العمرية بين 18 و50 عامًا، بدلًا من شرط العمر السابق الذي كان يشمل الفئة العمرية بين 20 و40 عامًا.