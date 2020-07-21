شكرا لقرائتكم خبر عن القدية للاستثمار تمنح "ساجكو" السعودية عقداً بـ700 مليون ريال لتشييد طرق وجسور والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم منحت شركة القدية للاستثمار عقداً بقيمة 700 مليون ريال لمدة ثلاث سنوات لشركة شبه الجزيرة للمقاولات "ساجكو" السعودية لتشييد مياه الأمطار والطرق والجسور بالمشروع.

ويتضمن العقد تشييد 45 كلم من الطرق وسبعة جسور وتقاطعات على مستويات مختلفة تتيح الوصول من الطريق السريع الرئيسي إلى منطقة المنتجعات بالقدية ومرافقها المختلفة. وتمر هذه الطرق والجسور باتجاه منطقة الحركة والتشويق، حسبما أوردت صحيفة "مكة".

وستقوم شركة ساجكو بأعمال حفريات يصل حجمها إلى 6.5 مليون متر مربع من التربة، مع إضافة ما يزيد عن 80 ألف متر مربع من الخرسانة لإنشاءات الجسور، فضلا عن 1.2 مليون متر مربع من الأسفلت لتمهيد الطرق.

وقد بدأ العمل في الطرق والجسور بالمشروع خلال الشهر الحالي، ومن المقرر أن ينتهي بالكامل في منتصف مايو من 2023. ولتحقيق ذلك سيشارك فريق مكون من ألف مهندس وفني وعامل في المشروع.

وكانت شركة القدية للاستثمار قد منحت في أكتوبر من العام الماضي عقداً لشركة شبه الجزيرة السعودية للبدء بإنشاء شبكة الطرق، التي ستخدم المدينة الترفيهية التي تُبنى على مشارف الرياض.

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وأطلقت شركة القدية للاستثمار المخطط الرئيسي لمشروع "القدية" "أكبر مشروع ترفيهي بالعالم"في يوليو من العام الماضي والذي يضم خمس مناطق تطوير رئيسية.

وتضم المنطقة الأولى "منتجع الترفيه"، وهي منطقة مركزية مخصصة للمحلات التجارية والمطاعم والترفيه، بالإضافة إلى مجموعة من الفنادق.

والمنطقة الثانية هي مركز المدينة الذي يشمل قرية متعددة الاستخدامات، مخصصة للرياضة والفنون تضم مجمعات سكنية وتجارية ومتاجر للتجزئة وملاعب رياضية ومسارح ودور سينما.

وافتتح العاهل السعودى، الملك سلمان بن عبد العزيز، مشروع "القدية"، وهو أكبر مشروع ترفيهي رياضى ثقافى فى المملكة، في أبريل من العام الماضي.

وسوف يتم إنشاء المشروع غرب العاصمة الرياض، ومن المقرر الانتهاء من المرحلة الأولى عام 2022.

وقال مدير الأبحاث في الراجحي كابيتال، إن الهدف من إطلاق السعودية مشروع "القدّية" أكبر مدينة ترفيهية في العالم هو خلق بيئة استهلاكية جديدة في قطاع الترفيه في ظل إنفاق السعوديين الكثير من الأموال في الخارج سنوياً على لترفيه.