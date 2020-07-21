شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تحدد مواعيد إجازة عيد الضحي للقطاعين العام والخاص والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية عن تحديد مواعيد إجازة عيد الأضحى المبارك لموظفي القطاعين العام والخاص داخل المملكة.

وبحسب بيان على الموقع الإلكتروني للوزارة، فإن إجازة موظفي القطاع العام ستبدأ بنهاية دوام يوم الخميس 23 يوليو الجاري ( 2 ذي الحجة) علي أن يتم استئناف العمل بعد الإجازة يوم الأحد الموافق 9 من اغسطس 2020 ( 19 ذي الحجة).

Advertisements

وأعلنت الوزارة أيضا إجازة عيد الأضحي لموظفي القطاع الخاص والقطاع غير الربحي لمدة 4 أيام حيث تبدأ بنهاية دوام يوم الأربعاء الموافق 29 يوليو الجاري ( 8 ذي الحجة) على أن يتم استئناف العمل بعد الإجازة يوم الإثنين الموافق 3 أغسطس (13 ذي الحجة).

وأشارت الوزارة إلى أن المادة التنفيذية رقم (25) لنظام العمل أنه في حال تدخل إجازات الأعياد والمناسبات مع الراحة الأسبوعية يعوض العامل عنها بما يعادلها قبل أيام تلك الإجارات أو بعدها.

وكانت شركة السوق المالية السعودية "تداول" قد أعلنت في وقت سابق، أن إجازة عيد الأضحى المبارك سوف تبدأ بنهاية تداول يوم الثلاثاء الموافق 28 يوليو 2020، وسيستأنف بعد الإجازة يوم الأربعاء الموافق 5 أغسطس 2020.