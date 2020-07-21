شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة الحبوب السعودية: يمكن لمشتري مطاحن الدقيق استيراد القمح مباشرة من الأسواق العالمية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قالت المؤسسة العامة للحبوب في السعودية، إن الشركات المشترية لمطاحن الدقيق منها في إطار عملية الخصخصة ستملك خيار شراء القمح مباشرة من الأسواق العالمية.

وقالت المؤسسة إنه يمكن لشركات المطاحن مواصلة شراء القمح منها أو الشراء مباشرة من الأسواق العالمية، بحسب وكالة "رويترز".

وأعلنت المؤسسة العامة للحبوب السعودية والمركز الوطني للتخصيص منتصف الشهر الجاري البدء بتأهيل المستثمرين للمرحلة الثانية من عملية تخصيص قطاع مطاحن إنتاج الدقيق وذلك في بعد الإعلان عن انتهاء المرحلة الأولى من عملية التخصيص وبيع شركة المطاحن الأولى وشركة المطاحن الثالثة لمستثمرين من القطاع الخاص.

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وبحسب بيان صحفي سابق نشر على الموقع الإلكتروني للمركز الوطني للتخصيص، فإن المرحلة الثانية تشمل طرح كامل الحصص في شركة المطاحن الثانية وشركة المطاحن الرابعة.

ويأتي ذلك طبقا لما وافق عليه مجلس الوزراء السعودي في نوفمبر 2015 على اتخاذ ما يلزم لتأسيس أربع شركات مساهمة لمطاحن الدقيق، على أن يتولى صندوق الاستثمارات العامةـ بالتنسيق مع المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق القيام بذلك.

وتأتي الإجراءات في إطار خطط إصلاح اقتصادي واسعة النطاق يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتنويع موارد اقتصاد المملكة بدلا من الاعتماد على النفط.