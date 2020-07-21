شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التنفيذي للسعودية لإعادة التمويل: صفقة مؤسسة التقاعد ستسمح للمواطنين شراء المنازل بأسعار معقولة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكد فابريس سوسيني، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية، لإعادة التمويل العقاري إنه وبموجب الصفقة التي تم عقدها مع المؤسسة العامة للتقاعد ومع نهاية سبتمبر سنكون قد أعدنا تمويل ما يتراوح بين 3.3 مليار ريال و3.5 مليار ريال من الرهونات العقارية ما سيترجم إلى إعادة تمويل لنحو 6 آلاف سعودي.

وأوضح أنه بناء على هذه الصفقة فإن الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري ستكون في طريقها إلى تحقيق الهدف لضخ أكثر من 20 مليار ريال في قطاع التمويل مع نهاية السنة من خلال شراء المحافظ، وهذا سيسمح للسعوديين شراء المنازل بأسعار معقولة، حسبما نقلت "العربية".

وكانت المؤسسة العامة للتقاعد في السعودية والشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري - المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة - قد أعلنت عن توقيع اتفاقية لشراء حقوق محفظة تمويل عقاري تزيد قيمتها على 3 مليار ريال، في اتفاقية تعد الأكبر في سوق إعادة التمويل العقاري السكني في المملكة.

وأشارت المؤسسة في البيان إلى أن تلك الاتفاقية ستوفر المزيد من التمويلات العقارية منخفضة التكلفة للمواطنين. لافتا إلى أن تلك الاتفاقية أحد حلول التمويل المبتكرة لضمان زيادة معدلات ملكية المنازل ودعم أهداف رؤية المملكة 2030.