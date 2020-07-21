شكرا لقرائتكم خبر عن "فوائد نشر وسائل الدفع الإلكترونى فى مصر" فى برنامج "بنكنوت" بـ"نغم إف إم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يناقش برنامج "بنكنوت"، الذى يقدمه الإعلامى أحمد يعقوب، رئيس قسم الاقتصاد بجريدة ”الخليج 365”، على راديو "نغم إف إم"، اليوم الثلاثاء، موضوع "فوائد نشر الدفع الإلكترونى فى مصر"، وذلك من خلال استضافة خبراء ومتخصصين.

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يُذاع برنامج "بنكنوت" على إذاعة "نغم إف إم" من الساعة 12 ظهرًا، وحتى الواحدة ظهرًا، ويُعد أكبر برنامج اقتصادى شامل فى مصر، يقدمه الكاتب الصحفى أحمد يعقوب، رئيس قسم الاقتصاد بجريدة ”الخليج 365”، والإذاعية نيرة شريف، ويُذاع يوم الثلاثاء من كل أسبوع، برعاية البنك الأهلى المصرى وبنك القاهرة وبنك التعمير والإسكان.