شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد أسعار النفط من الأدنى لها في أسبوع متغاضية عن ارتداد مؤشر الدولار من الأدنى له في أربعة أشهر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار النفط الخام في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية على التوالي من الأدنى لها منذ 14 من تموز/يوليو الجاري متغاضية عن ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي من الأدنى له منذ العاشر من آذار/مارس الماضي وفقاً للعلاقة العكسية بينهم ووسط شح البيانات الاقتصادية اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج ومستهلك للنفط في العالم وفي ظل التفاؤل في مطلع هذا الأسبوع حيال النتائج إيجابية حول لقاح لفيروس كورونا.

وفي تمام الساعة 04:30 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة تسليم آب/أغسطس المقبل لأسعار النفط "نيمكس" 0.47% لتتداول عند مستويات 40.84$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 40.65$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 40.81$ للبرميل.

كما ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم أيلول/سبتمبر القادم 0.39% لتتداول عند 43.34$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 43.17$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت أيضا التداولات على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 43.28$ للبرميل، بينما ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي 0.11% إلى 95.84 مقارنة بالافتتاحية عند 95.74، مع العلم أن المؤشر اختتم تداولات الأمس عند مستويات 95.83.

هذا وقد تابعنا توصل قادة الاتحاد الأوروبي عقب أربعة أيام من المفاوضات العنيفة لاتفاق على حزمة تحفيز تاريخية ستشهدها منطقة اليورو مع موافقة الدول الأعضاء الـ27 بالإجماع على إصدار سندات ديون مشتركة بقيمة 750 مليار يورو (860$ مليار) لمساعدة الدول الأعضاء داخل الاتحاد في الحد من التراجع الاقتصادي حيث سيقدم صندوق الطوارئ مناح بقيمة 390 مليار يورو وقروض منخفضة الفائدة بقيمة 360 مليار يورو.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا في مطلع هذا الأسبوع توالي الأنباء عن كون التوصل إلى لقاح لفيروس كورونا بات قاب قوسين أو أدنى وبالأخص عقب الإعلان المشترك لشركة فايزر وشركة بيو-أن-تيك عن نتائج إيجابية مبكرة حول لقاءح كورونا المشترك بالتزامن مع أظهر لقاح أخر من قبل جامعة أكسفورد وشركة أسترازينيكا استجابة مناعية إيجابية في تجربة مبكرة، الأمر الذي حفز شهية المخاطرة لدى المستثمرين مع تنامي الآمال بأن الأسوء قد ولى.

ويذكر أن منظمة الصحة العالمية أشادت أمس الاثنين بالنتائج الإيجابية للقاح جامعة أكسفورد وشركة أسترازينيكا وأعربت عن كونه لقاح جيد ونتائجه إيجابية مع تحذيرها من كون الأمر يحتاج إلى المزيد من الوقت والتجارب لحين ثبوت فعليته وأمان استخدامه، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن المنظمة فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لقرابة 14.35 مليون ولقي 603,691 شخص مصرعهم في 216 دولة.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا الجمعة الماضية أعرب وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان عن كون أسواق النفط لم تخرج بعد من نفق أزمة كورونا، موضحاً أنه لا يزال أمام منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك وعلى رأسها بلاده أكبر منتج للنفط لدى المنظمة وثالث أكبر منتج للنفط عالمياً وأكبر مصدر للنفط لدى المنظمة وعالمياً بالإضافة إلى حلفاء المنظمة المنتجين للنفط من خارجها وعلى رأسهم روسيا ثاني أكبر منتج للنفط عالمياً أو ما بات يعرف بـ"أوبك بلس" العديد من الإجراءات التي ستستمر خلال الفترة المقبلة.

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وأوضح الأمير عبد العزيز آنذاك أن من بين تلك الإجراءات أن يكون هناك اجتماع شهري من قبل هيئة لمراقبة التطورات في أسواق النفط، مع تطرقه لكون اتفاقية خفض الإنتاج لأوبك بلس مستمرة حتى نيسان/أبريل 2022 وتقتدي بخفض الإنتاج بواقع 9.7 مليون برميل يومياً من مطلع أيار/مايو، وذلك قبل أن يتم تقليص خفض الإنتاج بواقع 2 مليون برميل في آب/أغسطس إلى 7.7 مليون برميل حتى نهاية العام وذلك قبل أن يتم تقليص خفض الإنتاج مرة أخرى بواقع 2 مليون برميل إلى 5.7 مليون برميل مع مطلع 2021 وحنى نهاية نيسان/أبريل القادم.

كما نوه الأمير عبد العزيز بن سلمان لكون اتفاق خفض الإنتاج لأوبك بلس نص على أنه سيكون هناك اجتماع للأعضاء وحلفائها المنتجين للنفط من خارج المنظمة في كانون الأول/ديسمبر المقبل سيتم خلال النظر في تمديد اتفاق خفض الإنتاج لقترة أطول، وذلك مع تأكيده على أن لروسيا دور كبير في الاتفاق، مضيفاً بأن موسكو التي تعد مشارك رئيسي في اتفاق خفض الإنتاج النفطي لأوبك بلس ومعنية بتنفيذ الاتفاق.

وجاء ذلك عقب ساعات من أعربه الخميس الماضي عن كون أوبك بلس تعتزم تخفيض الإنتاج بحلول آب/أغسطس القادم وأن التخفيضات الفعلية مع مطلع الشهر المقبل ستكون أكبر من 7.7 مليون برميل يومياً، مع أفادته بأن تخفيف التخفيضات سيتم استيعابه من توالي تعافي الطلب العالمي على النفط تدريجياً، ووسط تأكيده على أن بلاده لن تزيد من صادراتها النفطية خلال الشهر المقبل، ويذكر أن ذلك جاء عقب ساعات من انقضاء فعليات اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لمنظمة أوبك وحلفائها الأربعاء الماضي.

ونود الإشارة، لكون المملكة العربية السعودية أعلنت الخميس عن كون صادراتها النفطية تراجعت في أيار/مايو إلى 6.02 مليون برميل يومياً لتعكس الأدنى لها في عقد من الزمن وسط تراجع شحنات النفط والتي تتضمن شحنات النفط والمنتجات البترولية إلي 7.48 مليون برميل يومياً من 11.34 مليون برميل يومياً في نيسان/أبريل، ومع تراجع إنتاج المملكة 30% في أيار/مايو إلى 8.49 مليون برميل يومياً والذي يعد الأدنى في عقد من الزمن.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا الجمعة أعرب وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك عن توقعاته بتعافي الطلب العالمي على النفط بشكل موسع في آب/أغسطس، مضيفاً بأن الطلب قد يرتفع إلى دون مستويات ما قبل أزمة كورونا بنحو 10% فقط، وذلك مقارنة بتراجع الطلب دون مستويات ما قبل أزمة كورونا بنحو 25% في نيسان/أبريل، ويذكر أنه صرح الأربعاء عقب انقضاء فعليات اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة، بأن سوق النفط العالمي في الوقت الراهن متوازن ومستقر، مع تطرقه لكون استعادة الإنتاج بشكل جزئي سيكون في مصلحة السوق.

وجاء ذلك عقب ساعات من كشف منظمة أوبك الثلاثاء عن تقريرها الشهري والذي تضمن توقعات المنظمة بارتفاع الطلب العالمي على النفط إلى مستويات قياسية بنحو 7 مليون برميل يومياً خلال العام المقبل 2021 وذلك بالتزامن مع تعافي الاقتصاد العالمي من تداعيات فيروس كورونا، ومع توقعات المنظمة بعدم تنامي المخاطر العام المقبل وبالأخص فيما يتعلق بالتوترات التجارية بين واشنطون وبكين وحدوث موجه ثانية من تفشي كورونا.

ووفقاً للتقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز الذي صدر الجمعة، فقد تراجعت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة بواقع منصة واحدة لإجمالي 180 منصة، لتعكس التراجع الأسبوعي الثامن عشر لها على التوالي، ونود الإشارة، لكون المنصات تراجعت بواقع 518 منصة منذ 13 من آذار/مارس، لتعكس الأدنى لها في أكثر من عقد من الزمن مع تراجع منصات الحفر والتنقيب على النفط بقرابة الثلاثة أرباع في أربعة أشهر.

ونود الإشارة، لكون الإنتاج الأمريكي استقر خلال الأسبوع المنقضي في العاشر من تموز/يوليو عند نحو 11.0 مليون برميل يومياً دون تغير يذكر للأسبوع الثالث على التوالي، موضحاً تراجع بواقع 2.1 مليون برميل يومياً أو بنحو 20% من الأعلى له على الإطلاق عند 13.1 في آذار/مارس 2020 وذلك من جراء إغلاق منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة في ظل اتساع الفجوة بين تكلفة الاستخراج وسعر البيع.