شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي لأسعار الذهب مع تراجع مؤشر الدولار للأدنى له في أربعة أشهر ووسط التفاؤل حيال لقاح لكورونا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الذهب في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية وسط تراجع مؤشر الدولار الأمريكي للأدنى له منذ العاشر من آذار/مارس الماضي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب توصل قادة الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق حيال صندوق التعافي من الفيروسات بقيمة 750 مليار يورو اليوم الثلاثاء ووسط شح البيانات الاقتصادية في مطلع هذا الأسبوع من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم ومع التفاؤل حيال النتائج إيجابية حول لقاح لفيروس كورونا.

في تمام الساعة 03:52 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم آب/أغسطس القادم 0.05% لتتداول عند 1,820.60$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,819.60$ للأونصة، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 1,817.40$ للأوتصة، وذلك مع تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.06% إلى 95.68 مقارنة بالافتتاحية عند 95.74.

هذا وقد تابعنا توصل قادة الاتحاد الأوروبي عقب أربعة أيام من المفاوضات العنيفة لاتفاق على حزمة تحفيز تاريخية ستشهدها منطقة اليورو مع موافقة الدول الأعضاء الـ27 بالإجماع على إصدار سندات ديون مشتركة بقيمة 750 مليار يورو (860$ مليار) لمساعدة الدول الأعضاء داخل الاتحاد في الحد من التراجع الاقتصادي حيث سيقدم صندوق الطوارئ مناح بقيمة 390 مليار يورو وقروض منخفضة الفائدة بقيمة 360 مليار يورو.

ونود الإشارة، لكون اتفاق قادة الاتحاد خلال فعليات القمة الاقتصادية للاتحاد الأوروبي في بروكسل للمرة الأولى منذ تفشي فيروس كورونا والتي تناولت مناقشة موازنة الاتحاد الأوروبي طويلة الأجل وسبل التعافي من التداعيات السلبية لتفشي فيروس كورونا، تمثل انتصار للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي أيمانويل ماكرون اللذان صاغا مخطط مبكراً للاقتراح في أيار/مايو الماضي.

Advertisements

وفي نفس السياق، فقد صرح مسئول إيطالي رفيع أن إيطاليا ثالث أكبر اقتصاديات منطقة اليورو والمركز الأوروبي الأصلي للوباء، ستكون على الأرجح أكبر المستفيدين من الخطة وأنه من المتوقع أن تحصل على منح من صندوق الطوارئ الأوروبي بقيمة 82 مليار يورو وقروض منخفضة الفائدة بقيمة 127 مليار يورو، وذلك وفقاً للتقديرات الأولية كما أفادت وكالة بلومبيرج الإخبارية.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا في مطلع هذا الأسبوع توالي الأنباء عن كون التوصل إلى لقاح لفيروس كورونا بات قاب قوسين أو أدنى وبالأخص عقب الإعلان المشترك لشركة فايزر وشركة بيو-أن-تيك عن نتائج إيجابية مبكرة حول لقاءح كورونا المشترك بالتزامن مع أظهر لقاح أخر من قبل جامعة أكسفورد وشركة أسترازينيكا استجابة مناعية إيجابية في تجربة مبكرة، الأمر الذي حفز شهية المخاطرة لدى المستثمرين مع تنامي الآمال بأن الأسوء قد ولى.

ويذكر أن منظمة الصحة العالمية أشادت أمس الاثنين بالنتائج الإيجابية للقاح جامعة أكسفورد وشركة أسترازينيكا وأعربت عن كونه لقاح جيد ونتائجه إيجابية مع تحذيرها من كون الأمر يحتاج إلى المزيد من الوقت والتجارب لحين ثبوت فعليته وأمان استخدامه، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن المنظمة فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لقرابة 14.35 مليون ولقي 603,691 شخص مصرعهم في 216 دولة.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا مؤخراً كشف مجلس الذهب العالمي عن تقريره الدوري النصف سنوي والذي أفاد بأن الصناديق المتداولة للذهب سجلت خلال حزيران/يونيو سابع زيادة شهرية من التدفقات النقدية على التوالي، لتضيف 104 طن مكعب من الذهب أو ما يعادل 5.6$ مليار أو 2.7% من الأصول المدارة وأن صافي التدفقات العالمية خلال النصف الأول من عام 2020 بلغت 39.5$ مليار متفوقة على الزيادة القياسية المسجلة في 2016.

وفي نفس السياق، نوه رئيس مجلس الذهب العالمي جوان كارلوس أرتيجاس لكون "الصناديق الاستثمارية للذهب اخترقت مستويات قياسية عدة هذا العالم، مع سعى المستثمرين للملاذ الآمن من الهبوط الاقتصادي الذي خلقة فيروس كورونا" مضيفاً "لوضع التدفقات الحالية في سياقها خلال النصف الأول من 2020، فقد تجاوزت التدفقات لصناديق الذهب بقوة مشتريات المصارف المركزية من الذهب خلال 2018/2019".