شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاق قادة الاتحاد الأوروبي بالإجماع على صندوق التعافي من الفيروسات بقيمة 750 مليار يورو والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم توصل قادة الاتحاد الأوروبي منذ قليل عقب أربعة أيام من المفاوضات العنيفة إلى اتفاق على حزمة تحفيز تاريخية ستشهدها منطقة اليورو مع موافقة الدول الأعضاء الـ27 بالإجماع على إصدار سندات ديون مشتركة بقيمة 750 مليار يورو (860$ مليار) لمساعدة الدول الأعضاء داخل الاتحاد في الحد من التراجع الاقتصادي حيث سيقدم صندوق الطوارئ مناح بقيمة 390 مليار يورو وقروض منخفضة الفائدة بقيمة 360 مليار يورو.

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ونود الإشارة، لكون اتفاق قادة الاتحاد خلال فعليات القمة الاقتصادية للاتحاد الأوروبي في بروكسل للمرة الأولى منذ تفشي فيروس كورونا والتي تناولت مناقشة موازنة الاتحاد الأوروبي طويلة الأجل وسبل التعافي من التداعيات السلبية لتفشي فيروس كورونا، تمثل انتصار للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي أيمانويل ماكرون اللذان صاغا مخطط مبكراً للاقتراح في أيار/مايو الماضي.

وفي نفس السياق، فقد صرح مسئول إيطالي رفيع أن إيطاليا ثالث أكبر اقتصاديات منطقة اليورو والمركز الأوروبي الأصلي للوباء، ستكون على الأرجح أكبر المستفيدين من الخطة وأنه من المتوقع أن تحصل على منح من صندوق الطوارئ الأوروبي بقيمة 82 مليار يورو وقروض منخفضة الفائدة بقيمة 127 مليار يورو، وذلك وفقاً للتقديرات الأولية كما أفادت وكالة بلومبيرج الإخبارية.