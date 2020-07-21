شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات الجلسة إيجابية مع التفاؤل حيال النتائج إيجابية حول لقاح لكورونا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات ثاني جلسات الأسبوع على اللون الأخضر لتلحق بنظيرتها الأمريكية في أعقاب توالي الأنباء عن كون التوصل إلى لقاح لفيروس كورونا بات قاب قوسين أو أدنى وبالأخص عقب الإعلان المشترك لشركة فايزر وشركة بيو-أن-تيك عن نتائج إيجابية مبكرة حول لقاءح كورونا المشترك بالتزامن مع أظهر لقاح أخر من قبل جامعة أكسفورد وشركة أسترازينيكا استجابة مناعية إيجابية في تجربة مبكرة، الأمر الذي حفز شهية المخاطرة لدى المستثمرين مع تنامي الآمال بأن الأسوء قد ولى.

هذا وتابعنا عن الاقتصاد الياباني الكشف عن بيانات التضخم مع صدور القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين الوطني والتي أظهرت استقرار النمو عند 0.1% دون تغير عن القراءة السابقة لشهر أيار/مايو الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت للثبات عند مستويات الصفر.

وفي نفس السياق، فقد أوضحت القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين المستثنى منها الطعام الطازج الثبات عند مستويات الصفر مقابل انكماش 0.2% في القراءة السابقة لشهر أيار/مايو، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتقلص الانكماش إلى 0.1% بينما أظهرت القراءة السنوية المستثنى منها الطاقة والطعام الطازج والطاقة استقرار النمو عند 0.4% بخلاف التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو إلى 0.3%.

وجاء ذلك قبل أن نشهد كشف بنك استراليا الاحتياطي عن محضر اجتماعه الأخير الذي عقد في السابع من هذا الشهر والذي تم خلاله تثبيت أسعار الفائدة للاجتماع الرابع عند الأدنى لها على الإطلاق عند 0.25%، وتطرق صانعي السياسة النقدية لدى المركزي الاسترالي من خلال المحضر لكون سعر الصرف يعكس التوقعات وأنه لا توجد حاجة للتدخل في سوق العملات الأجنبية، مع الإفادة بأن سياسة سعر الفائدة السلبية غير مرجحة للغاية.

ويذكر أن بيان أسعار الفائدة للبنك المركزي الاسترالي تطرق هذا الشهر لكون الأوضاع قد استقرت مؤخراً والانحدار أصبح أقل مما كان متوقعاً، وأن عدم اليقين حيال الوضع الصحي والقوة المستقبلية للاقتصاد يجعل العديد من الأسر والشركات حذرة وأن ذلك يؤثر على خطط الاستهلاك والاستثمار، وأكد آنذاك صانعي السياسة النقدية على أن المركزي الاسترالي لن يقوم بزيادة أسعار الفائدة حتى يتم إحراز تقدم نحو التوظيف الكامل.

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وأعرب صانعي السياسة النقدية لدى بنك استراليا آنذاك أيضا عن ثقتهم بأن الضغوط التضخمية ستكون على نحو مستدام ضمن النطاق المستهدف بين نسبتي اثنان وثلاثة بالمائة، بخلاف ذلك، تتطلع الأسواق حالياً إلى إلقاء محافظ البنك المركزي الاسترالي فيليب لوي كلمة تحت عنوان "Covid-19: سوق العمل وميزانيات الموازنة في القطاع العام" في غداء مؤسسة أنيكا عبر الأقمار الصناعية.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت ارتفاعاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 0.05% ليربح 0.81 نقطة ويصل إلى المستوى 1,577.84، وارتفع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 0.62% ليربح هو الأخر 140.02 نقطة ويصل إلى المستوى 22,857.50.

كما شهدت مؤشرات الأسهم الصينية ارتفاعاً خلال تداولات الجلسة هي الأخرى، حيث ارتفع مؤشر CSI 300 بنسبة 0.51% ليربح 24.09 نقطة ويصل إلى المستوى 4,704.39، وارتفع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.52% ليربح هو لأخر 17.09 نقطة ويصل إلى المستوى 3,331.24.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد ارتفاعاً 1.82% ليربح 455.61 نقطة ويصل إلى المستوى 25,513.60، كما ارتفع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية 1.28% ليربح هو الأخر 28.17 نقطة ويصل إلى المستوى 2,226.37.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم والذي ارتفاع بنسبة 1.53% ليربح 176.62 نقطة ويصل إلى المستوى 11,729.78، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا ارتفاعاً بنسبة 1.45% ليربح هو الأخر 89.43 نقطة ويصل إلى المستوى 6,091.00.