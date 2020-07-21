شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يقترب من الدعم – تحليل - 21-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يزحف زوج الدولار مقابل الفرنك تدريجياً نحو الأسفل ليقترب من الدعم النطاق الجانبي 0.9351، ليبقى السعر محصوراً بين هذا الدعم والمقاومة 0.9456، مما يبقي على سيناريو الحركة الجانبية قائماً على المدى اللحظي، بانتظار تخطي أحد هذين المستويين لتحديد الوجهة التالية بشكل أدق.

نذكر بأن كسر الدعم المذكور سيضغط على السعر لتحقيق مزيد من الانخفاض وزيارة مستوى 0.9230 كمحطة رئيسية تالية، في حين إن اختراق المقاومة سيقود السعر للتعافي والتوجه نحو مستويات 0.9515 ثم 0.9541 مبدئياً.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9320 والمقاومة 0.9460

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: جانبي