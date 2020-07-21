شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يقترب من الهدف – تحليل - 21-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي بإيجابية هادئة ليقترب تدريجياً من هدفنا المنتظر عند 0.7064، حيث يتحرك داخل قناة صاعدة تدعم فرص تخطي المستوى المذكور وفتح الطريق أمام تحقيق مزيد من المكاسب خلال الفترة القادمة، ليتجه نحو مناطق 0.7200 كمحطة رئيسية تالية.

وبالتالي، سنستمر بترجيح الاتجاه الصاعد على المدى اللحظي والقصير بشرط أن يحافظ السعر على ثباته فوق مستوى 0.6905.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6960 والمقاومة 0.7100

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد