شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يستأنف الارتفاع – تحليل - 21-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى سعر عقود خام برنت اختباراً لدعم القناة اللحظية الصاعدة ويبدأ بالارتفاع ليحاول تخطي مستوى 43.38 الآن، بانتظار مزيد من الارتفاع للتوجه نحو 45.50 الذي يمثّل محطتنا الرئيسية التالية.

وبشكل عام، نحن مستمرون بترجيح الاتجاه الصاعد للفترة القادمة بشرط الثبات فوق 42.80، حيث إن كسر هذا المستوى سيضغط على السعر لبدء موجة تصحيحية هابطة على المدى اللحظي قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 42.00 والمقاومة 45.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد