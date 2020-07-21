النفط يحافظ على ثباته الإيجابي – تحليل - 21-07-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتدت تداولات سعر النفط صعوداً بعد اختبار الدعم المحوري الذي يرتفع الآن إلى 40.05، ويقترب من اختبار خط المقاومة الذي يتواجد عند 41.40، حيث يحتاج السعر لاختراق هذا المستوى لتعزيز التوقعات بتحقيق مزيد من المكاسب خلال الفترة القادمة، حيث يتواجد الهدف التالي عند 43.05.
وبالتالي، فإننا مستمرون بترجيح الاتجاه الصاعد على المدى اللحظي والقصير بدعم من المتوسط المتحرك 50، مع الإشارة إلى أهمية الثبات فوق 40.05 لاستمرار الارتفاع المقترح.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 39.50 والمقاومة 43.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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