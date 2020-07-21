شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تجتاز الهدف الأول – تحليل - 21-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اندفع سعر الفضة صعوداً بشكل قوي ليتجاوز هدفنا الأول 19.64 ويقترب من الثاني 20.05، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الصاعد على المدى اللحظي والقصير، ونعتقد بأن الطريق مفتوح أمام تحقيق مزيد من المكاسب خلال الفترة القادمة، حيث يصل الهدف التالي إلى 20.77.

من هنا، فإننا نتوقع أن نشهد مزيد من الارتفاع اليوم، مع الانتباه إلى أن كسر 19.55 قد يضغط على السعر للانخفاض نحو مناطق 18.85 قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 19.70 والمقاومة 20.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد