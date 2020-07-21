شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تجتاز الهدف الأول – تحليل - 21-07-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اندفع سعر الفضة صعوداً بشكل قوي ليتجاوز هدفنا الأول 19.64 ويقترب من الثاني 20.05، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الصاعد على المدى اللحظي والقصير، ونعتقد بأن الطريق مفتوح أمام تحقيق مزيد من المكاسب خلال الفترة القادمة، حيث يصل الهدف التالي إلى 20.77.
من هنا، فإننا نتوقع أن نشهد مزيد من الارتفاع اليوم، مع الانتباه إلى أن كسر 19.55 قد يضغط على السعر للانخفاض نحو مناطق 18.85 قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 19.70 والمقاومة 20.50
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
كانت هذه تفاصيل خبر الفضة تجتاز الهدف الأول – تحليل - 21-07-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.