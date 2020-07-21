الاقتصاد

الذهب يعود إلى القناة – تحليل - 21-07-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات سعر الذهب داخل القناة اللحظية الصاعدة التي تظهر بالصورة، وأكّد اختراق مقاومة العلم الصاعد المشار له في تقاريرنا الأخيرة، مما يدعم التوقعات باستمرار الاتجاه الصاعد على المدى اللحظي والقصير، والذي يحصل على دعم مستمر من المتوسط المتحرك 50، بانتظار زيارة مستوى 1870.00 كمحطة رئيسية تالية.

 

بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن استمرار الموجة الصاعدة المقترحة يشترط الثبات فوق مستوى 1795.00.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1800.00 والمقاومة 1850.00

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

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