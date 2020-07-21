شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يعود إلى القناة – تحليل - 21-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات سعر الذهب داخل القناة اللحظية الصاعدة التي تظهر بالصورة، وأكّد اختراق مقاومة العلم الصاعد المشار له في تقاريرنا الأخيرة، مما يدعم التوقعات باستمرار الاتجاه الصاعد على المدى اللحظي والقصير، والذي يحصل على دعم مستمر من المتوسط المتحرك 50، بانتظار زيارة مستوى 1870.00 كمحطة رئيسية تالية.

بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن استمرار الموجة الصاعدة المقترحة يشترط الثبات فوق مستوى 1795.00.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1800.00 والمقاومة 1850.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد